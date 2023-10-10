Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Diyarbekirspor ve Büyükçekmece Tepecikspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Diyarbekirspor ile Büyükçekmece Tepecikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE