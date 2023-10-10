Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Altınordu ve Burdur M.A.E Üniversitesi GSK, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Altınordu ile Burdur M.A.E Üniversitesi GSK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - BURDUR M.A.E ÜNİVERSİTESİ GSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.