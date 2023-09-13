Al Akhdoud-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar

Al Akhdoud-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar

Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Akhdoud ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmanın hesabını yaparken, konuk takım da üst sıralardan kopmak istemiyor. Peki; Al Akhdoud - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023- 16:30