TÜRKİYE ERMENİSTAN MİLLİ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Bir maç eksikle 6 puanı bulunan grubun 2. sırasındaki Ermenistan'a karşı galibiyet elde etmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 9 puanla liderleliğini koruyor. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen milli maçta, Stefan Kuntz yönetimindeki Bizim Çocuklar, rakibini yenerek 3 puan alıp liderliğini sürdürmek istiyor. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Eskişehir'deki maçı ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sorguluyor. Peki Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

Türkiye - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Kazımcan, Salih, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Dashyan, Tiknizyan, Briasco, Ranos

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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JAPONYA RANDEVUSU BELÇİKA'DA

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

KUNTZ'LA 19'DA 12

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.