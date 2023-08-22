Avrupa arenasında play-off maçlarına çıkacak 4 kulübümüze federasyondan yazı gitti. Sabah'ta yer alan habere göre federasyondan onay gelirse Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ligin 3. haftasında oynayacakları karşılaşmalar ertelenecek.
Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig maçları ertelenebilir
Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig maçları ertelenebilir. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 11:53