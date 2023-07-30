FRED KİMDİR? | Fred kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

FRED KİMDİR? | Fred kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Fred ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023- 15:51