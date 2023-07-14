FRED KİMDİR? | Fred kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Fred ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fred'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FRED KİMDİR?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyundadır. 32 kez milli forma giymiştir. Sol ayaklıdır. Internacional'de futbola başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir.