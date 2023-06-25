ANTE REBİC KİMDİR? | Ante Rebic kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Hırvat yıldız isim Ante Rebic ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ante Rebic'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANTE REBİC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Sol kanatta görev yapmaktadır. 185 cm boyundadır. 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giymiştir ve 3 gol kaydetmiştir. Bu sezon Milan formasıyla 31 maçta 3 gol 2 asist üretmiştir.