Letonya - Türkiye milli maç izle | Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan Letonya - Türkiye maçı ile devam edecek. A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 11:10