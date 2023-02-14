Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Hatay'dan üzücü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen'in kızının vefat ettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay ili gözlemcimiz Nuri Gülen'in ve kızının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden gözlemcimiz Nuri Gülen'e ve kızına Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.