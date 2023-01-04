İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,74 (Alış) - 18,75 (Satış)
EURO: 19,91 (Alış) - 19,93 (Satış)
STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,66 (Satış)
1 DOLAR = 18,75 TL
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👉4 Ocak Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.121,39
Gram altın satış: 1.121,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.837,00
Çeyrek altın satış: 1.864,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.663,00
Yarım altın satış: 3.727,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.354,00
Tam altın satış: 7.426,00 7.426,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.471,00
Cumhuriyet altını satış: 7.584,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.564,00
Ata altın satış: 7.625,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ocak Çarşamba günü saat 12.06 itibarıyla alınmıştır.