Cristiano Ronaldo Al Nassr ile anlaşmaya vardı!
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olmaya devam ediyor. Arap basınından bu konu hakkında flaş bir iddia geldi. Haberde Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yılda 75 milyon dolardan 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ifadelerine yer verildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.12.2022- 21:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 21:43
Arabistan basınında yer alan habere göre, Ronaldo'nun Al Nasrr ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yılda 75 milyon dolardan 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. ifadelerine yer verildi. (CBS Sports)
İspanyol basınında Marca, geçtiğimiz haftalarda Ronaldo'nun Al Nassr'da yıllık 200 milyon euro alacağını öne sürmüştü.
Al-Nassr'ın cumartesi akşam 20.30'da Al-Khaleej ile karşılaşacağı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor.