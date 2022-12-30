Cristiano Ronaldo Al Nassr ile anlaşmaya vardı!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olmaya devam ediyor. Arap basınından bu konu hakkında flaş bir iddia geldi. Haberde Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yılda 75 milyon dolardan 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ifadelerine yer verildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 21:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 21:43