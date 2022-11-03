Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması oldukça merak konusu oldu.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin ülke puanındaki sıralaması
Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcilerimiz 6. hafta maçlarını oynarken; Türkiye'nin UEFA ülke puanınındaki konumu merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2022- 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 22:31
Avrupa'da temsilcilerimiz 6. hafta maçlarını oynuyor.
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKELER PUANI SIRALAMASI: