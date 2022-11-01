İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 18,47 (Alış) - 18,49 (Satış)
STERLİN: 21,40 (Alış) - 21,51 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
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👉1 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 986,19
Gram altın satış: 986,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.622,00
Çeyrek altın satış: 1.636,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.234,00
Yarım altın satış: 3.275,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.469,00
Tam altın satış: 6.526,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.572,00
Cumhuriyet altını satış: 6.671,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.638,00
Ata altın satış: 6.703,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Kasım Salı günü saat 12.06 itibarıyla alınmıştır.