Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 23. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 23. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 23. bölümünde neler yaşanacak? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 23. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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YALNIZ KURT 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.

Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.

Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.

Viking yetim kurtlarla birlikte Türkiye'ye Yunanistan üzerinden kurulan kumpasın icracılarına ulaşmak için Suriye'de operasyon halindedirler.

Yıldırım timi bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra şok bir baskın için füzelerin tutulduğu depoya gelir. Artık operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu baskın sırasında ise beklenmedik bir şekilde Müstakim vurulur.

Meryem Suriye'de gerçekleri öğrenebilecek mi? Yumurtacı'ya baskın yapan Doğan'ı bekleyen tatsız sürpriz ne? Suikast planı başarısız olan Halit Yıldırım, Meryem'in kafasını karıştırmak için nasıl bir yol izleyecek? Yıldırım timi füzeleri almak için yapacağı baskında başarılı olabilecek mi? Müstakim'in vurulmasıyla sarsılan tim depodan nasıl çıkacak?

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)