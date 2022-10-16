REAL MADRID - BARCELONA CANLI VE ŞİFRESİZ 📺 | La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı için geri sayım devam ederken İspanya'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Barcelona ise averaj farkıyla zirvede yer alıyor.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati