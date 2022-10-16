REAL MADRID - BARCELONA CANLI VE ŞİFRESİZ 📺 | Real Madrid - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - El Clasico izle

REAL MADRID - BARCELONA CANLI VE ŞİFRESİZ 📺 | Real Madrid - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - El Clasico izle

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya gelmesiyle El Clasico heyecanı yaşanacak. Santiago Bernabeu'da ezeli rakipler kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ve aynı puana sahip iki takım da sahadan galip ayrılmak isterken Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Real Madrid - Barcelona maçıyla ilgili tüm merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 11:10