İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Liverpool sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester City 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish