Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ve aynı puana sahip iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 16:30