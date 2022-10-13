Özellikle 2024-25 sezonundan itibaren UEFA organizasyonyanından yeniden beş takımla temsil edilebilmek için ilk 15'e girmemiz şart. Şayet bu sıralamanın altında kalırsak bu durum Spor Toto Süper Lig'in şampiyonuna sadece 1 tur daha az oynama imkanı sağlayacak, temsilci sayımız artmayacak. İlk 15 için Danimarka ve Ukrayna gibi önemli rakiplerimiz olsa da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dört takımla devam ederken üstümüzde bulunan İsviçre, Çekya ve Norveç'i yakalayıp ilk 12'ye girme şansına fazlasıyla sahibiz.