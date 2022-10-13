Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki dördüncü maçlarına çıkacaklar.
Avrupa'da ülke puanı için büyük fırsat! Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor...
Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki dördüncü maçlarına çıkacaklar. Bu müsabakaların UEFA ülke sıralaması için önemi çok büyük. İşte detaylar...
Son haftayı Fenerbahçe galibiyet, Başakşehir beraberlikle kapatırken Trabzonspor ve Sivasspor ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bugün sahaya çıkacak tüm takımlarımız kazanırsa 400x4=1600 puan alacak.