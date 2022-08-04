Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Cüneyt Çakır hakemliği bırakıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüplerin sıkıntılarını dinlediklerini, Hazine ve Maliye Bakanı'yla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı'na sunumları gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki hakemlik kariyerini sonlandırmak istediğini ifade etti. İşte o sözler...
"CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPACAK"
"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi.
Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi. Bu isteğini hem MHK, hem de TFF Yönetim Kurulu ve ben son derece uygun gördük. Bu motivasyon, bizim için son derece önemli. Cüneyt Hocanın, hakem yetiştirme isteği son derece önemli.