Bu zamana kadar hakem eğitmeni olarak hocalar getirdik yurt dışından. Biz kendi değerimizi ve en başarılı hakemlerimizden bir tanesini, hakem eğitmeni olarak atadık. Kendisi inşallah ileride biz nasıl yurt dışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışında eğitmen hakem olarak gider. Cüneyt Çakır, bizim için önemli bir değer.