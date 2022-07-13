Galatasaray transfer gündeminde uzun süredir adı geçen Joao Pedro için Fenerbahçe'nin de dahil olması sonrası futbolseverler oyuncu hakkında bilgi edinmek için arama motorlarına futbolcuyla ilgilisi sorular yazıyor... Joao Pedro'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Galatasaray transfer hedefi İtalyan forvet Joao Pedro için Fenerbahçe de devreye girince oyuncu, sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılmaya başlandı. Futbolseverler, Joao Pedro'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giymiştir.