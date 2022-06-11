Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 11 Haziran 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '11 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 11 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 11 Haziran Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
8 HAZİRAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
50-73-69-26-88-58 Joker: 32 Süperstar: 48
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