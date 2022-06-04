Finlandiya - Borsa-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya sahasında Borsa-Hersek'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Finlandiya - Borsa-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Finlandiya - Borsa-Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya ile Borsa-Hersek kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Finlandiya - Borsa-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - BORSA-HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Borsa-Hersek maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.