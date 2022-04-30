👉Sayısal Loto 30 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA
Şans oyunları sevenler '30 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 56 milyon TL'ye yaklaşan Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.
30 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin saat 21.30'da gerçekleşmesinin ardından numaralar haberimizde yer alacak.
👉Sayısal Loto 30 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA