İtalyan basınındaki yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic, Haaland ve Paul Pogba gibi birçok yıldızın temsilciliğini yürüten Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Raiola'nın kariyerinde imza attığı transferlerin değeri 600 milyon Euro'yu geçmişti. İtalyan menajer, dünyanın en büyük iki menajerinden biri olmuştu.
Raiola; Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Matthis de Ligt, Paul Pogba, Erling Haaland gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapıyordu.
EMRE MOR VE BALOTELLI'NİN DE MENAJERİYDİ
Mino Raiola, Türkite'de ise Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ve Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Emre Mor'un menajerliğini yapıyordu.