Dünya futbol piyasasında adından söz ettiren ve süperstarların menajerliğini üstlenmesi ile tanınan ünlü menajer Mino Raiola, hayatını kaybetti. İtalyan menajer, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Matthis de Ligt, Paul Pogba, Erling Haaland gibi isimlerin menajerliğini üstleniyordu. İşte detaylar...

İtalyan basınındaki yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic, Haaland ve Paul Pogba gibi birçok yıldızın temsilciliğini yürüten Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Raiola'nın kariyerinde imza attığı transferlerin değeri 600 milyon Euro'yu geçmişti. İtalyan menajer, dünyanın en büyük iki menajerinden biri olmuştu.

Raiola; Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Matthis de Ligt, Paul Pogba, Erling Haaland gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapıyordu.

EMRE MOR VE BALOTELLI'NİN DE MENAJERİYDİ

Mino Raiola, Türkite'de ise Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ve Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Emre Mor'un menajerliğini yapıyordu.