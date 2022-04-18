SABRİ ÇELİK KİMDİR? MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik kaç yaşında ve nereli? Asıl mesleği ne?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifası sonrası yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Sabri Çelik'in MHK başkanı olduğunun açıklamasının ardından Sabri Çelik ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sabri Çelik ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 17:30