MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun MHK üyeleriyle birlikte istifa etmesinin ardından yeni MHK başkanının kim olacağı merak konusu olmuştu. TFF, yaptığı açıklamada yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu. Sabri Çelik'in MHK başkanlığına getirildiğinin açıklanmasının ardından Sabri Çelik'in hayatına ilişkin bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.
2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.
İŞTE YENİ MHK BAŞKANI VE ÜYELERİ
BAŞKAN
SABRİ ÇELİK
ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUC