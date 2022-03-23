TFF'den 2028 Avrupa Şampiyonası için resmi başvuru!
TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin Türkiye'de düzenlenmesi için resmi adaylık başvurusunun yapıldığını açıkladı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 17:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022- 17:12
Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.
UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.
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