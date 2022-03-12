Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Göztepe maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Göztepe maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

