FIFA'dan flaş Rusya Milli Takımı hamlesi!
FIFA, Rusya Milli Takımı'nın geleceği hakkındaki kararını organizasyonlardan ihraç olarak açıklamaya hazırlanıyor. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 18:16 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 18:34
Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak.
FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA'nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.
Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.