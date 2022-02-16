UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSG'ye uzatma dakikalarında Kylian Mbappe'nin attığı golle mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı konuşulan Gareth Bale ile ilgili "Buradaki kontratını iyi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıyı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle birçok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor." ifadelerini kullanarak ayrılık haberlerini doğruladı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 270 dakika süre alan Gareth Bale, 1 gol kaydetti.