Altay - Trabzonspor maçının özeti birazdan A Spor'da!

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altay - Trabzonspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü Cebrail, bordo-mavili takımın golleri ise Cornelius'tan geldi Altay - Trabzonspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...



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