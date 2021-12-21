21 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

Altay - Trabzonspor maçının özeti birazdan A Spor'da!

Altay - Trabzonspor maçının özeti birazdan!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altay - Trabzonspor maçının özetini  A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü Cebrail, bordo-mavili takımın golleri ise Cornelius'tan geldi Altay - Trabzonspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

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