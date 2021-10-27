Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu | CANLI
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde Sabah Gazetesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu (UFEF) düzenliyor. Fotomaç Gazetesi de Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni düzenliyor. Ödül törenini ve forumu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya Grubu'nun iki dev markası Fotomaç ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ve Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de katılımcı olarak yer aldığı töreni haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Canlı yayını izlemek için:
Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:
Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın, UEFA gelirlerinin üçte birini kullanma şartını üçte ikiye yükselttik.
Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı yaşaması halinde umarım play-off kapısı açılacak.
"MHK BAŞKANI 1-2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"
MHK için Kulüpler Birliği ile ortak 5 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Sistemin nasıl gelişeceğini, adaletli tayin, akraba ilişkileri, bütün detaylarına kadar çalışma yapılıyor. 1-2 gün içerisinde yeni MHK başkanını atayacağız.
YABANCI OYUNCU AÇIKLAMASI...
Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik.
"BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR"
Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu.
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