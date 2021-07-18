Gaziantep ALG Sporlu Aycan Yanaç 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'nda forma giyecek!
Gaziantep ALG Spor'un yıldız ismi Aycan Yanaç, 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'na davet edildi. Kıbrıs Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maçta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da forma giyecek.
Gaziantep ALG Spor'un yıldız ismi Aycan Yanaç, Kıbrıs Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' kadrosuna davet edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'na Gaziantep ALGSPOR'dan Aycan Yanaç'ı da davet ederek sarı-grili takıma heyecan kattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ALGSPOR'dan Aycan Yanaç ile birlikte eski futbolcular forma giyecekler.
AYCAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE AYNI TAKIMDA
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan söz konusu şöhretler karması maçında, "Beyaz Takım" ile "Kırmızı Takım" karşı karşıya gelecek. ALGSPORlu Aycan Yanaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kırmızı takımda forma giyecek. Kırmızı kadroda KKTC Başbakanı Ersan Saner ile birlikte Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu, eski futbolculardan Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık, Chris Forsberg, Cengiz Uzun, Mehmet Aurelio ve Kadir İnan yer alıyor.
"GURULI VE MUTLUYUZ"
Gaziantep ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Yanaç'ın kadroya çağırılmasıyla ilgili "Böylesi önemli bir organizasyonda kulübümüz oyuncusu Aycan Yanaç'ın davet alması gurur vericidir. Futbolcumuz Aycan Yanaç'ın düzenlenecek olan şöhretler karması maçında Gaziantep'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
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