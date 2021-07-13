13 Temmuz 2021, Salı

FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Aydın Yılmaz İskenderunspor ile anlaştı!

Aydın Yılmaz 3. Lig'e transfer oldu!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Misli.com 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, tecrübeli futbolcu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresi İskenderunspor oldu. | Son dakika spor haberleri

Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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