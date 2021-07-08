08 Temmuz 2021, Perşembe
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U19 Gelişim Ligi Yarı Final: Galatasaray Kasımpaşa karşısında Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti!
Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Galatasaray çeyrek finalde Beşiktaş'ı elerken, Kasımpaşa ise Alanyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray-Kasımpaşa yarı final mücadelesi uzatmaya gitti. Sarı kırmızılılar, 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray, U19 Gelişim Ligi Yarı Final maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada, 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.
Sarı kırmızılı takım, uzatma anlarında Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.
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