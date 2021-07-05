05 Temmuz 2021, Pazartesi

FUTBOL

Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

G.Saray U19 Beşiktaş U19'u uzatmalarda geçti! Golleri izleyin
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı kırmızılılarda Eren Aydın, 3 golle yıldızlaştı. Cimbom, maçı Caner Doğan'ın golüyle bitirdi. Siyah beyazlıların golleri ise Avtandil ve Koray Yağcı'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede sarı kırmızılılar, zorlu rakibini uzatmada 4-2 devirdi. Galatasaray'ın 3 golü 5, 13 ve 95. dakikada Eren Aydın'dan geldi. Cimbom'un son golünü ise 120.dakikada Caner Doğan kaydetti. Beşiktaş'ın golleri, 53'te Avtandil ve 64. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Mücadelenin 99. dakikasında siyah beyazlılarda, Koray Yağcı ve 118. dakikada Cüneyt Can direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Galatasaray U19 1-0 Beşiktaş U19 Galatasaray U19 1-0 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-0 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-1 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-2 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 3-2 Beşiktaş U19

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