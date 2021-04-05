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FUTBOL

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

⚡Aslan'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Sol bek için transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine genç yıldız adayı geldi. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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