15 Ocak 2021, Cuma

FUTBOL

Son dakika: Kupa'da çeyrek final maçları belli oldu! İşte fikstür...

Kupa'da çeyrek final maçları belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'nda çeyrek finalistlerin belli olmasıyla gözler kura heyecanına çevrildi. İşte kupada çeyrek final fikstürü...

Kupada çeyrek final heyecanı başlıyor. Son 16 turundan itibaren 'nin kullanıldığı 'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

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Ziraat Türkiye Kupası olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde;

DG Sivasspor - FT Antalyaspor karşılaşmasının galibi, Galatasaray - Alanyaspor maçının galibi ile eşleşecek.

İH Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının galibi, Fenerbahçe - Başakşehir maçının galibi ile eşleşecek.

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