Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor'da sürüyor! İşte günün programı

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün toplam 11 karşılaşma olacak. Nefes kesecek maçlardan 5 tanesi A Spor’dan naklen izleyiciyle buluşacak

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını yaşıyor. Dün başlayan 4. tur maçlarında 9 karşılaşma geride kaldı. Bugün ise birbirinden çekişmeli 11 maç oynanacak. Bugün A Spor'da saat 13.00'te Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor, saat 15.00'te Hatayspor-Karacabey, saat 17.00'de Gaziantep FK-Serik, saat 19.00'da Antalya-Pendik ve saat 21.00 Çaykur Rizespor- Uşakspor maçları naklen yayımlanacak. Bu harika maçların perde arkası, çarpıcı yorumları ve özel röportajları da A Spor'da yer alacak. Kupada yarınki 5 maçın tamamı ise yayımlanacak. A Spor'da bütün gün boyunca futbolseverler maç izlemeye adeta doyacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





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