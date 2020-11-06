06 Kasım 2020, Cuma

FUTBOL

Türkiye 3-3 Yunanistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Tur Yunanistan'a kaldı!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Elemeleri'nde , ile karşılaştı. Millilerimiz, Yunanistan ile 3-3 berabere kaldı. Adını 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na yazdıracak takımı Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek. Golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

, yolunda son viraja giriyor… , Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, Yunanistan ile 3-3 berabere kaldı. Adını 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na yazd��racak takımı Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek.

İŞTE MİLLİLERİMİZİN GOLLERİ

İşte Futsal Milli Takımı'nın ilk golü
İşte Futsal Milli Takımı'nın ikinci golü
İşte Futsal Milli Takımı'nın üçüncü golü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Temsilcilerimiz kazandı puan farkı kapandı! İşte güncel sıralama Temsilcilerimiz kazandı puan farkı kapandı! İşte güncel sıralama
Hatayspor tur atladı! Golleri izleyin Hatayspor tur atladı! (Golleri izleyin)
Yeni Malatya ikinci yarıda açıldı! Golleri izleyin Yeni Malatya ikinci yarıda açıldı! (Golleri izleyin)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör