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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! | CANLI

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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA 'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası başladı. Mücadelenin canlı anlatımlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen 'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te 'nin takımını ağırlayacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.55 () - ()

20.55 () - ()

23.00 Salzburg (Avusturya) - (Almanya)

23.00 (İspanya) - Inter ()

23.00 (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya ()

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 (Belçika) - (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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