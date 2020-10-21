21 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Tekirdağspor - Silivrispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

2. Tur maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TEKİRDAĞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Silivrispor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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