Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Tekirdağspor ile Silivrispor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Tekirdağspor ile Silivrispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TEKİRDAĞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Silivrispor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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