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FUTBOL

Tolgay Arslan Udinese ile anlaşma sağladı

F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımı belli oldu
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Son dakika haberine göre, 'den ayrılan , İtalyan ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden , İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.

İşte Fenerbahçe'deki son durum! haberin devamı

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