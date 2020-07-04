Juventus 4 golle şov yaptı!
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Torino'yu 4-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı'nda Torino'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45+6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1
Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.
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