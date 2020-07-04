04 Temmuz 2020, Cumartesi

FUTBOL

Juventus 4 golle şov yaptı!

Juventus 4 golle şov yaptı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde sahasında 'yu 4-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı'nda 'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45+6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1

Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.

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