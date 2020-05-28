28 Mayıs 2020, Perşembe

FUTBOL

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) rövanş tarihleri belli oldu!

Türkiye Kupası takvimi belli oldu! Rövanşlar...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), için nihai kararını verdi. Federasyon daha önce duyurduğu 12 Haziran'da ligleri başlatma kararının almasından sonra takvimi de belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yayınladığı açıklamada, " yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır." denildi.

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