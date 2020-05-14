CANLI l Tanju Çolak açıklamalarda bulunuyor

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, fotomac.com.tr Instagram canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun "Avrupa Gol Kralı" unvanlı efsane golcüsü Tanju Çolak, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. 56 yaşındaki Türk futbol efsanesine, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebiliyor.

TANJU ÇOLAK'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Biz hükümetimizin ve bakanlığımızın uyarılarını dinlersek bu sıkıntıyı aşarız ama bu uyarılara uymazsak sıkıntı büyük. Sosyal mesafe, maske bu kadar basit."

"Futbol bu hayatta yapılacak en güzel işlerden, bir daha hayata gelsem futbol oynardım. Ben sürekli çalıştım, 'kar' demedim, 'toprak' demedim. Bana 4 gelse 2'sini 3'ünü atıyordum. Buraya kadar geldik."

"Dört büyükler beni istediği zaman, ben Galatasaray'ı seçtim çünkü ben Galatasaraylıydım. Ama Samsunspor'dan ayrılırken hiç istemedim ayrılmayı, İstanbul'u sevmediğim için çok ağladım. İstemeye, istemeye Galatasaray'a transfer oldum."

"Kulübe gittim, Alp Yalman bana ''Seni Fransa'dan Marsilya istiyor'' dedi, bende ''beni kaptan yaptınız üç gün önce, Marsilya'ya transfer olmuyorum, ben Galatasaray'da efsane olmak istiyorum'' dedim."

"18 yaşındaki Bülent Korkmaz 2 Milyara anlaştı, Erdal Keser 2 Milyara imza attı bana da 2 Milyar önerdiklerinde şok oldum. Başkana düşünmek istediğimi söyledim, ben '18 yaşındaki defans oyuncusu ile aynı alamam' dedim."

"Fenerbahçe bana 4.5 milyar veriyordu ama ben Galatasaray'da kalmak istediğimi söyledim. İstemedim Fenerbahçe'ye gitmeyi ama Galatasaray başkanı benim yüzüme telefon kapattı. Fenerbahçe istediğini de biliyordu başkan."

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