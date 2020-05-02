Arda Turan açıklamalarda bulunuyor! | CANLI

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan, Sabah Instagram yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Türk futbolunun ender yeteneklerinden Arda Turan, Sabah Spor Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için, bu sohbetlerde her soruya içtenlikle cevap verdim."

"Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik. "

"Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'Abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu."

"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, o gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi."

"Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder."

"Atletico Madrid ile Barcelona'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim felan stad da buz gibiydi. Onu hiç unutmam."



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