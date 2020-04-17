17 Nisan 2020, Cuma

FUTBOL

Bacelona'dan Sivas paylaşımı!

Bacelona'dan Sivas paylaşımı!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2020

İspanyol ekibi , resmi hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda 'ın da isminin yer alması dikkat çekti.

takımlarından , Arjantinli futbolcusu 'nin gol attığı bir videoyu Türkçe hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda 'ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Türkiye’ye Gelişi olay olmuştu! “Bulamıyoruz” Türkiye’ye Gelişi olay olmuştu! “Bulamıyoruz”
Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı!
Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı... Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör