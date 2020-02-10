10 Şubat 2020, Pazartesi

FUTBOL

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı

Orhan Şam kariyerini noktaladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'de 2011-2013 yılları arası 'de top koşturan, son olarak 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen sağ bek futbolu bıraktı.

Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de maçında ter döken 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun Orhan Şam. Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Erdemirspor altyapısından yetişip 'nde profesyonel olan Orhan, Mardinspor, Hacettepe, , , Elazıspor ve Bodrumspor formalarını giydi. 'de 167, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de de 16 maça çıkan Orhan, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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