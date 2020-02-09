Türkiye ve Avrupa'da futbola kar engeli!

Olumsuz hava koşulları gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da karşılaşmaların oynanmasına engel oluyor ve mücadeleler erteleniyor. Son olarak Almanya, Belçika ve Hollanda'da da bazı karşılaşmalar ertelendi.

Almanya, Belçika ve Hollanda'da bugün oynanması beklenen mücadeleler, kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen karşılaşmalar şu şekilde:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)

Liege-Brugge (Belçika)

Antwerp-Genk (Belçika)

Beveren-Kortrijk (Belçika)

Westerlo-Lokeren (Belçika)

Utrecht-Ajax (Hollanda)

AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)

S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)

Emmen-Twente (Hollanda)

Türkiye'de de hafta sonunda çeşitli liglerden bazı karşılaşmalar ertelenmişti.

TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşması maçın 34. dakikasında tatil edilmişti. Ayrıca bugün oynanması beklenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesi de ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor müsabakası da ertelenmişti.

Son olarak TFF 3. Lig'de de bazı karşılaşmalar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.