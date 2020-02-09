09 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Türkiye ve Avrupa'da futbola kar engeli!

Karşılaşmalara kar engeli!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Olumsuz hava koşulları gerek 'de gerekse Avrupa'da karşılaşmaların oynanmasına engel oluyor ve mücadeleler erteleniyor. Son olarak , ve 'da da bazı karşılaşmalar ertelendi.

, ve 'da bugün oynanması beklenen mücadeleler, kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen karşılaşmalar şu şekilde:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)
Liege-Brugge (Belçika)
Antwerp-Genk (Belçika)
Beveren-Kortrijk (Belçika)
Westerlo-Lokeren (Belçika)
Utrecht-Ajax (Hollanda)
AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)
S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)
Emmen-Twente (Hollanda)

'de de hafta sonunda çeşitli liglerden bazı karşılaşmalar ertelenmişti.

1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşması maçın 34. dakikasında tatil edilmişti. Ayrıca bugün oynanması beklenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesi de ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig 'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor müsabakası da ertelenmişti.

Son olarak TFF 3. Lig'de de bazı karşılaşmalar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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